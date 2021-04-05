В России ежегодно пропадает около 180 тыс. человек

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Каждый год в России теряется около 180 тыс. людей, из них не находятся порядка 20 тыс. Об этом сообщил на круглом столе в Общественной палате РФ координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов.

"По данным МВД, 180 тыс. человек ежегодно теряется в РФ. В группе риска находятся дети, пожилые люди, в том числе страдающие деменцией, ментальными нарушениями. Из 180 тыс. не находят более 20 тыс. человек. С высокой долей вероятности большинство из них находятся в больницах уже с другими именами. Как правило, это люди, страдающие деменцией", - сказал Леонов.

По его словам, в прошлом году волонтеры из "Лизы Алерт" отработали 7,2 тыс. заявок о пропаже пожилых, 850 из них были найдены уже мертвыми.