Первую крупную партию "Эпиваккороны" направили в 40 регионов России

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Более 230 тыс. комплектов доз вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" новосибирского научного центра "Вектор" были направлены в 40 субъектов России. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Роспотребнадзора.

Вторая российская вакцина от коронавируса. Что известно об "Эпиваккороне"

"Первая крупная партия вакцины "Эпиваккорона" направлена в регионы. 5 апреля более 230 тыс. комплектов вакцины "Эпиваккорона" направлены в более чем 40 субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этого количества достаточно для того, чтобы привить около четверти миллиона человек. Поставки препарата в регионы осуществляет холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех".

"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло в октябре 2020 года. Позже разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.