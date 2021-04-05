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Первую крупную партию "Эпиваккороны" направили в 40 регионов России

Речь идет о более 230 тыс. комплектов доз
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Более 230 тыс. комплектов доз вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" новосибирского научного центра "Вектор" были направлены в 40 субъектов России. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Первая крупная партия вакцины "Эпиваккорона" направлена в регионы. 5 апреля более 230 тыс. комплектов вакцины "Эпиваккорона" направлены в более чем 40 субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этого количества достаточно для того, чтобы привить около четверти миллиона человек. Поставки препарата в регионы осуществляет холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех".

"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло в октябре 2020 года. Позже разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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