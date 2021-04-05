Эксперт заявил, что пациентам с онкозаболеваниями необходима вакцинация против COVID-19

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Пациентам, имеющим онкологические заболевания, необходимо вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции, однако предварительно перед этим нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Об этом в понедельник сообщил гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн на Национальном конгрессе "Человек и лекарство".

"Не только возможна, но и необходима, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Для этого нам нужно обязательно, чтобы был четкий контакт с лечащим доктором, онкологом. Мы знаем, что все онкологические заболевания являются хроническими, все находятся под наблюдением годами у определенного онколога, и, конечно, нужно решать со своим лечащим врачом. В сложных случаях мы готовы проводить телеконсультации", - рассказал эксперт.

Каприн также отметил, что уже готов дизайн-план проведения исследования вакцины против коронавируса "Спутник V" у онкопациентов. "Мы начинаем все-таки проект <...> по вакцинации онкологических пациентов в рамках клинических испытаний", - сказал он.

Ранее Каприн сообщал ТАСС, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ совместно с учеными Центра им. Гамалеи подготовили общий план и описание методов клинических исследований вакцины против нового коронавируса "Спутник V" на пациентах с онкозаболеваниями. По его словам, исследование займет шесть-семь месяцев.