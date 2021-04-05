В МЧС предупредили о неблагоприятной ситуации с клещами в России в этом году

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России прогнозируют неблагоприятную ситуацию с клещами в стране в текущем году. В РФ с начала года уже зафиксировано более 180 случаев укусов клещей, сообщили журналистам в понедельник в институте.

"С начала 2021 года уже зафиксирован 181 случай укусов клещами в 24 субъектах Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. В текущем году эксперты института прогнозируют сохранение неблагоприятной обстановки, связанной с клещами, на территории страны", - сказали в институте.

В ведомстве подчеркнули, что в связи с повышением температуры воздуха до плюс 10 градусов начинают активизироваться природные очаги клещевых инфекций. В результате укусов клещей повышается вероятность заболевания людей опасными для здоровья инфекциями с возможным смертельным исходом.

По словам замначальника института Владимира Мошкова, в прошлом году от укусов клещей, которые привели к заражению клещевым вирусным энцефалитом, умерли 32 человека, также зафиксировано 542 тыс. обращений людей за медицинской помощью, из них 129 тыс. - дети и подростки до 17 лет. "Количество заболевших энцефалитом составило 2 308 человек, клещевым боррелиозом - 7 429. Анализ свидетельствует о том, что показатели по заболеваемости были выше, чем в 2019 году, и превысили среднемноголетние значения", - добавил он.

В связи с неблагоприятным прогнозом руководителям территориальных органов МЧС России рекомендуется организовать и провести профилактические мероприятия с подчиненными по правилам нахождения на природных территориях.