Акция "Бессмертный полк" пройдет в Воронеже в 2021 году в онлайн-формате

ВОРОНЕЖ, 5 апреля. /ТАСС/. Шествие "Бессмертный полк" в Воронежской области пройдет в 2021 году в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Как сообщила пресс-служба департамента образования, науки и молодежной политики региона, объявлен набор волонтеров в проект.

"В 2021 году портреты наших героев и ветеранов снова пройдут в виртуальном шествии "Бессмертного полка" онлайн. Каждый желающий сможет загрузить фото своего родственника и увидеть его в качестве участника шествия на крупнейших онлайн-площадках страны", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, для участия в проекте объявлен набор волонтеров на специальной площадке, куда необходимо подать заявку. Как уточняется в сообщении, волонтером может стать любой житель региона старше 18 лет, который бережно относится к истории страны, готов пройти специальное обучение и помочь в обработке присланных фотографий и данных для их включения в шествие "Бессмертного полка" онлайн.

В 2020 году акция "Бессмертный полк" также прошла онлайн, ее на разных площадках в интернете увидели более 10 млн человек.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 76 152 случая коронавируса, из них 70 818 человек выздоровели, 2 881 пациент умер. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая - обязательный масочный режим, его необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового собрания людей.