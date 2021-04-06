Спасти еду, лес, город. Как стартапы и активисты пытаются решить экологические проблемы

Рассказываем про российские разработки и общественные инициативы, призванные помочь экологам и исследователям природы, — от фудшеринга до фермы в офисе и подводных роботов

Прошлой весной, когда в мире начались ограничения из-за пандемии, в прессе появлялись истории о том, что "на карантине природа настолько очистилась, что…" (например, в каналах Венеции появились лебеди. Эта история, кстати, оказалась фейком). Как на самом деле? На некоторое время ограничительные меры способствовали сокращению вредных выбросов и улучшению качества воздуха, но возникли новые угрозы для окружающей среды. Например, растет загрязненность окружающей среды масками и перчатками. По прогнозам ООН, многие проблемы с экологией продолжат нарастать. Рассказываем, как стартапы и общественные фонды пытаются помочь решить часть из них (в некоторых инициативах может поучаствовать каждый россиянин). Сберечь еду Каждый год в мире портится и выбрасывается около трети производимой еды. К 2030 году этот показатель вырастет, если не будут приняты срочные меры. По данным ФАО (это продовольственная организация ООН), на пищевые отходы приходится 8% выбросов парниковых газов, которые способствуют глобальному потеплению. Сколько еды выбрасывается в России — тоже посчитано: примерно 17 тонн в год на сумму 1,6 трлн рублей.



Одна из посильных для потребителей мер по спасению еды — фудшеринг. Пока он не так популярен в сравнении с другими видами шеринг-экономики (как каршеринг, скажем). Возможно, вы не знали, что есть приложения и площадки, где можно отдать еду, срок которой подходит к концу, или купить что-то из ресторанных блюд с большой скидкой вечером. Рассказываем о двух российских проектах. Приложение eatme app помогает ресторанам и кафе выставлять еду со скидкой. Пользователи покупают ее и забирают в заведениях. Проект существует почти два года, сейчас через этот сервис еду продают 470 заведений в России. Большая часть из них — в Москве, есть партнеры в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Сочи, Владивостоке, Хабаровске и Ульяновске. Второй проект — не бизнес, а некоммерческий популярный паблик "ВКонтакте" "Фудшеринг — Отдам даром еду" (более 73 тыс. подписчиков). Здесь не только заведения, но и обычные пользователи отдают продукты, которые оказались лишними. Большая часть альтруистов из Санкт-Петербурга и Москвы. Устроить ферму в офисе Деревни пустеют, к 2050 году, по прогнозу ФАО, в городах будет жить 70% населения планеты. Футурологи считают, что сити-фермер — тот, кто сможет организовать сельское хозяйство в мегаполисах, допустим, грядки на крышах высоток или теплицы в офисах, — профессия будущего. Кстати, инновациями в городском фермерстве занимается родной брат Илона Маска, который когда-то вместе с ним начинал технологический бизнес. Сити-фермеры включены в список профессий будущего по версии Агентства стратегического развития. Недавно этому ремеслу начали учить в Worldskills Russia. Сейчас подготовку программы ведут в 15 городах. В России есть несколько стартапов, которые продают оборудование для ферм горожан. Один из них — стартап Greenbar — продает оборудование для выращивания свежей зелени, лекарственных трав и овощей на гидропонике. Внешне выглядит такая сити-ферма примерно как холодильная витрина. На каждой полочке растет своя культура. Нажимая на кнопки в мобильном телефоне, растения можно выращивать круглый год. У Greenbar занятная история: десять лет назад трое друзей-москвичей сбежали в деревню между Орлом и Тулой, занялись сельским хозяйством: выписывали семена и саженцы со всего мира ("Особенно запомнилась посылка от коллег из Чилийского заповедника с трогательным письмом", — вспоминает Анна Вититина, одна из владельцев сити-ферм).

В 2013 году создатели задумались, куда девать маракуйю зимой, решили строить подземную теплицу. Поставили купол, похожий на космический корабль, оснастили датчиками микроклимата, оборудованием для регулирования влажности, освещения и отопления. Управлять теплицей можно через приложение. Можно было уехать из деревни на два-три месяца и наблюдать за растениями удаленно. Вскоре пошли запросы не только на травы, но и на оборудование. Так начался бизнес, который переносился из города в город (стартап стал работать в Грозном, оттуда вышел в Дубай, открыл филиал в Махачкале). Сейчас сити-фермы в основном покупают рестораны, которые выращивают зелень для своей кухни. Меньше продается домашнее оборудование для обеспеченных горожан, которые хотят поиграть в экофермера на балконе. Спасти дерево С 1990 по 2020 год площадь лесов в мире уменьшилась на 178 млн га, что примерно соответствует размеру Ливии. Темпы вырубки лесов в последние годы стали меньше, но все равно вызывают беспокойство в ООН. Пара самых заметных российских проектов. Первый — экопроект "Спаси дерево". Участники фонда вывозят макулатуру в переработку из офисов и помогают наладить ее сбор. "Переработка тонны макулатуры спасает 20 деревьев. А также экономит 20 тыс. литров воды, 1000 кВт ч электроэнергии и предотвращает выброс примерно 5 тонн СО 2 в год", — говорится на сайте организации. С декабря 2009 года по февраль 2021-го в проекте приняли участие более 880 организаций по всей России.

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Второй — сервис и мобильная игра "Посади лес". Вы покупаете дерево, которое высадят сотрудники и волонтеры организации. Можно зайти на сайт проекта и купить сертификат на посадку деревьев. В подарок или просто так. Стоимость посадки — от 150 рублей. Можно играть в игру, покупать и копить бонусы и в итоге менять их на реальные саженцы. Можно присоединиться к организации волонтером. Казалось бы, дерево можно посадить и самому: берешь саженец и едешь в лес… Не вполне так — во-первых, нужно уметь правильно посадить дерево, а в-вторых, посадка деревьев и даже кустов без разрешения лесничеств запрещена (если сделать это в городе, можно даже получить штраф). А "Посади лес" все делает официально и законно. Спасти город от свалки одежды... Каждый год у жителей мегаполиса образуются килограммы ненужных вещей. Средний американец выбрасывает 37 кг одежды каждый год. Ожидается, что к 2030 году мы будем выбрасывать более 134 млн тонн текстиля в год. Наверняка вы знакомы с модой на осознанное потребление — отказ от покупки (или сведение к минимуму) новых вещей, свопы (обмен вещами), сдачу одежды в переработку. В Европе и США тренд на вторичную переработку популярнее, но в России тоже есть организации, которые помогают распрощаться с хламом так, чтобы не навредить окружающей среде.

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"Второе дыхание" — крупнейшая НКО, которая принимает, перераспределяет и перерабатывает одежду и текстильные отходы. По ее оценкам, в России сейчас выбрасывается 2 млн тонн вещей в год. С 2015 года организация собрала более 2 тыс. тонн одежды. Это позволило создать рабочие места для людей из социально незащищенных групп и поддержать их в трудный момент. Десятки тысяч человек в 20 регионах получили вещевую помощь. Более 500 тонн текстиля переработали и превратили в новые изделия и материалы. У НКО есть секонд-хенд Charity Shop, где продают модные и красивые вещи в хорошем состоянии — среди них много брендовой одежды. Около 20% пожертвованных вещей продается в Charity Shop, и полученные средства позволяют фонду существовать. …и превратить старую обувь в спортивную площадку При том что пунктов приема старых вещей в городах не так много, заводы, которые умеют перерабатывать их, а еще и промышленные отходы во что-то полезное, есть в каждом регионе. Для примера, Дмитровский завод РТИ умеет перерабатывать шины, старые ботинки (кстати, обувь перерабатывают далеко не везде) в резиновую крошку, из которой делают покрытия для стадионов, спортивных дорожек, кортов и детских площадок. Там же перерабатывают текстиль, металл и многое другое. К 2024 году в России, согласно госпрограмме, будет более 200 мусороперерабатывающих заводов. Подробнее о том, как в стране решают проблему мусора, можно почитать в нашем спецпроекте. Контролировать состояние воздуха

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В "Сколково" есть акселератор экологических стартапов и пул компаний, которые уже работают в России и по всему миру. Один из успешных проектов — CityAir, который выпускает системы мониторинга качества воздуха. Конкретнее: есть оборудование — датчики, которые устанавливаются в городах, и программа, умеющая анализировать данные — состояние воздуха в режиме реального времени, строить карту загрязнения воздуха. С помощью этих систем также определяют источники загрязнения. Результат внедрения — сеть станций в городах-миллионниках в России и в мире (Нью-Йорк, Лондон, Сингапур и др.). Считать амурских тигров