Путин подписал закон о переаттестации учившихся за рубежом священнослужителей

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке деятельности религиозных групп и организаций, устанавливающий к получившим религиозное образование за рубежом священнослужителям требование о переобучении и переаттестации в России. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон определяет, что прошедшие профильное обучение в зарубежных образовательных центрах священнослужители и религиозный персонал должны пройти обучение в российских духовных образовательных организациях высшего образования соответствующей конфессиональной принадлежности и переаттестацию до начала богослужения и совершения других обрядов и церемоний, а также осуществления миссионерской или преподавательской деятельности в России. Пройти обучение также можно будет в федеральных вузах, перечень которых утвердит Минобрнауки России. Речь идет о духовенстве, которое впервые приступает к такой деятельности.

Кроме того, документ запрещает возглавлять религиозные группы и участвовать в их деятельности лицам, подозреваемым в финансировании терроризма и в действиях которых суд обнаружил признаки экстремистской деятельности. Устанавливается аналогичный запрет для иностранцев и лиц без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности их пребывания и проживания в России.

Закон меняет периодичность предоставления в территориальный орган Минюста уведомления о начале либо продолжении деятельности религиозной группы. Если раньше это нужно было делать раз в три года, то теперь - ежегодно. При этом упрощается порядок государственной регистрации религиозных организаций, в том числе сокращается перечень сведений, которые должны быть представлены в уполномоченный орган.

Согласно закону, сведения о вероисповедании могут содержаться в названиях юридических лиц, учредителями или участниками которых являются религиозные организации, а также юридических лиц, зарегистрированных в форме общественной организации или движения на основании письменного согласия централизованной религиозной организации соответствующей конфессиональной принадлежности. Остальные юридические лица не смогут включать в свои наименования сведения о вероисповедании и должны будут привести их в соответствие с требованиями закона до 1 января 2022 года.

Закон вступит в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.