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Дипломаты заявили, что среди арестованных в Дубае за непристойное поведение нет россиянок

При этом среди задержанных есть гражданин РФ, присутствовавший при съемке
Дубай AP Photo/Kamran Jebreili
Описание
Дубай
© AP Photo/Kamran Jebreili

ТАСС, 5 апреля. Гражданок РФ нет среди арестованных в Дубае за непристойное поведение. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в генеральном консульстве России в Дубае.

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По словам дипломатов, среди задержанных есть один россиянин, который присутствовал при съемке.

Ранее арабские СМИ сообщили о задержании нескольких десятков девушек за съемку в обнаженном виде на балконе дома в районе Dubai Marina. 

Арестованные обвиняются в непристойных действиях (статья 361 уголовного кодекса ОАЭ). Им может грозить до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере 5 тыс. дирхамов (более 100 тыс. рублей).

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