Главный ковидный госпиталь Астрахани закрылся из-за снижения заболеваемости

АСТРАХАНЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Многопрофильный стационар в Александро-Мариинской областной клинической больнице (АМОКБ), ранее переоборудованный под главный ковидный госпиталь региона, вернулся к плановому приему пациентов благодаря снижению заболеваемости коронавирусом в Астраханской области. Об этом сообщили журналистам в Минздраве региона в понедельник.

"С сегодняшнего дня ковидный госпиталь в Александро-Мариинской областной клинической больнице закрыт. Многопрофильный стационар возвращается к своей обычной работе. Во всех отделениях, задействованных под госпиталь, прошла заключительная дезинфекция. Еженедельно продолжится обследование здоровья всего персонала. Введены дополнительные меры профилактики в организации работы - в приемном покое разделены потоки плановых и экстренных больных", - говорится в сообщении.

Глава Минздрава Астраханской области Алексей Спирин также отметил, что закрытие ковидного госпиталя - это продолжение работы по возобновлению оказания плановой медицинской помощи в регионе, которая началась в июне прошлого года. "Сегодня полностью освобождена от ковид-госпиталя главная больница региона - мы возвращаемся к доковидным показателям", - приводит слова Спирина пресс-служба.

Переход к плановой медицинской помощи занял у больницы 11 месяцев, за это время в медучреждении прошли лечение более 10 тыс. пациентов, около 59 тыс. человек получили консультативно-диагностическую помощь, рассказали в министерстве. Несмотря на это, в АМОКБ продолжит работу одно инфекционное отделение и отдельный операционный блок.

По данным Минздрава Астраханской области, по состоянию на 5 апреля в регионе зарегистрировано 31 тыс. 110 случаев заражения коронавирусом. Прирост за сутки составил 66 больных.