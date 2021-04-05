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Депутат Рады попросил спецслужбы проверить законность концерта группы "На-На" в Киеве

Выступление запланировано на 17 апреля

КИЕВ, 5 апреля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко обратился в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой проверить законность проведения концерта российской группы "На-На", который запланирован в Киеве 17 апреля. Об этом он сообщил в понедельник в своем Telegram-канале.

"Обратился в СБУ относительно концерта в Киеве российской группы "На-На", которая выступала в оккупированном Крыму [в мае 2019 года]", - сообщил он. Депутат отметил, что просит СБУ дать ответ на вопрос о том, не запрещен ли въезд коллективу на Украину.

По данным организаторов, концерт групп "На-На" запланирован на 17 апреля в столичном Международном центре культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины (Октябрьском дворце). Отмечается, что изначально выступление было запланировано на 1 ноября 2020 года, однако оно было перенесено из-за карантинных мер.

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