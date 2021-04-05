Первые объекты финального участка трассы "Таврида" будут запущены к концу 2021 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Строительство последнего участка крымской трассы "Таврида" идет с опережением графика, первые объекты будут запущены к концу 2021 года, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Севастополя.

"Восьмой участок трассы "Таврида" предусматривает строительство трех транспортных развязок, двух путепроводов, одного моста и двух путепроводов тоннельного типа. Подрядчик идет с опережением графика строительства. <…> Движение по путепроводам на улица Нефтяная и улица Линейная будет запущено к концу года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что двухполосное движение по последнему участку "Тавриды" планируется запустить в 2022 году. Как отметили в правительстве, контракт на строительство финального участка общей протяженностью 7,9 км был заключен в ноябре 2020 года и рассчитан до ноября 2023 года.

"В процессе проектирования получены технические условия от оператора полигона ТБО (находящегося неподалеку от трассы - прим. ТАСС). Мы заложили в проект двухуровневую развязку, она представляет собой путепровод тоннельного типа со съездами для самосвалов", - привели в пресс-службе слова заместителя начальника строительного управления АО "ВАД" Александра Куминова.

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая создавалась как основа развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей, средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. Дорога проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволяет значительно сократить время в пути. Сейчас достроены все участки, кроме восьмого - на территории Севастополя.