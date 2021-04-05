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На базе ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане открылся производственно-образовательный центр

Там будут вести подготовку по четырем наиболее востребованным направлениям для ОЭЗ

ЕЛАБУГА /Республика Татарстан/, 5 апреля. /ТАСС/. Производственно-образовательный центр начал свою работу на базе индустриального парка "Синергия" особой экономической зоны "Алабуга" (Татарстан), передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

Проект реализуется на основе договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве в области подготовки квалифицированных специалистов между ОЭЗ "Алабуга" и Елабужским политехническим колледжем. Образовательные программы в центре рассчитаны на удовлетворение потребностей предприятий-резидентов ОЭЗ в квалифицированных кадрах.

"Концепция обучения заключается в том, что это практико-ориентированное обучение. Мы с Елабужским политехническим колледжем разделили учебную программу так, что ребята общеобразовательный цикл получают на территории колледжа, а уже профессиональные модули осваивают на базе "Алабуга Политеха". Три дня в неделю выделено на особую экономическую зону "Алабуга", из которых два дня они проводят непосредственно в "Алабуга Политехе". Один день - это обязательная практика на объектах инженерной инфраструктуры особой экономической зоны", - сообщила журналистам после церемонии открытия руководитель образовательного кластера ОЭЗ "Алабуга" Эльвира Фомина.

На территории центра будут вести практическую подготовку студентов по четырем наиболее востребованным резидентами ОЭЗ "Алабуга" направлениям: лабораторный химический анализ, мехатроника и промышленная робототехника, электротехника, промышленная автоматизация.

Как уточнили в пресс-службе ОЭЗ "Алабуга", мастерские центра "Алабуга Политех" оснащены передовым высокотехнологичным учебным оборудованием, в том числе промышленными роботами-манипуляторами Kuka, оборудованием Festo по автоматическому управлению, мехатронике и пневматике, программируемыми контроллерами Siemens, лабораторией химического анализа, учебными стендами по электротехнике, станками лазерной резки Fotonim, 3D-принтером Ultimacker и Maestro, которые позволяют получать востребованные на сегодняшний день навыки работы на автоматизированном производстве. Объем инвестиций в оснащение STEM-центра оборудованием и учебными ресурсами составил порядка 160 млн рублей.

Студенты центра - выпускники девятых классов общеобразовательных школ преимущественно Елабужского муниципального района. Не менее 100 человек зачисляются на обучение в "Елабужский политехнический колледж" по указанным четырем направлениям (по 25 человек в направлении). Срок обучения составит три года и 10 месяцев. Обучение бесплатное.

ОЭЗ "Алабуга"

"Алабуга" - крупнейшая ОЭЗ промышленно-производственного типа в России, созданная в 2005 году в Елабужском муниципальном районе Татарстана. В качестве резидента особой экономической зоны зарегистрировано 57 компаний. Объем освоенных инвестиций составляет 143,8 млрд рублей, объем выручки резидентов за 2020 год превысил 87 млрд рублей.

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