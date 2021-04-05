Путин утвердил право главы Минюста посещать СИЗО и колонии без спецразрешения

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий главу Минюста РФ правом посещать колонии и следственные изоляторы без специального разрешения. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Предлагается наделить министра юстиции Российской Федерации правом без специального разрешения посещать учреждения, исполняющие наказания, и следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы (УИС)", - говорится в пояснительной записке.

До принятия закона глава Минюста, "обладая значительными полномочиями в отношении деятельности ФСИН России", не мог посещать тюрьмы и СИЗО без спецразрешения, которое выдается руководством следственного изолятора или учреждения, исполняющего наказания, либо руководством территориального органа УИС.

В сопроводительных материалах к документу отмечалось, что инициатива подготовлена в целях "всестороннего и планомерного осуществления возложенных на министра РФ полномочий, ознакомления с деятельностью учреждений УИС, в том числе с соблюдением условий содержания осужденных, подозреваемых и обвиняемых, а также повышения эффективности соблюдения прав, свобод и законных интересов данной категории граждан".