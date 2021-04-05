"Эпиваккорона" для регионов. Главное о коронавирусе за 5 апреля

Эксперт: квалифицированные педагоги и создание учебников помогут сохранить языки КМНС

Директор Института развития родных языков народов РФ Центра реализации государственной образовательной политики и информационных технологий Лариса Маршева отметила, что под угрозой находятся порядка 30 языков и диалектов

Читать полностью