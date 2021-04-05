"Эпиваккорона" для регионов. Главное о коронавирусе за 5 апреля

Россия
- Всего зафиксировано 4 589 540 случаев заражения, из них новых — 8646. За сутки умерли 343 человека, за весь период — 100 717.
- Более 230 тыс. комплектов доз "Эпиваккороны" направлены в 40 субъектов страны.
- Пациентам с онкозаболеваниями необходимо вакцинироваться, но предварительно нужно проконсультироваться с лечащим врачом, заявил гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Москва
- Всего зафиксировано 1 036 443 случая заражения, из них новых — 1876. Госпитализирован 731 человек.
- В столице завершился набор добровольцев для испытаний вакцины "Спутник Лайт", инъекцию получили 3 тыс. человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 130,6 млн случаев заражения, умерли 2 845 616 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Число стран, где заразившихся более 1 млн, достигло 23.
- В Киеве усиливают карантин: закрывают все школы и детские сады, а проезд в общественном транспорте будет разрешен только для работников предприятий критически важной инфраструктуры.