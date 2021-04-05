Более 100 пунктов временного размещения развернут в Поморье на время паводка

АРХАНГЕЛЬСК, 5 апреля. /ТАСС/. Более ста пунктов временного размещения, где смогут находиться 25 тыс. человек, развернут в Архангельской области в период ледохода и паводка, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"На случай осложнения обстановки на территории региона будет развернуто более ста пунктов временного размещения граждан, готовых принять более 25 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Начало ледохода на реках области ожидается от пяти дней до двух недель раньше среднемноголетних значений, обычно подвижки льда в верховьях Северной Двины начинаются в конце второй декады апреля. Подход льда к Архангельску в этом году прогнозируется на 27 апреля.

Для предотвращения подтопления региона в регионе начались ледорезные работы, в этом году объем ледорезных и взрывных работ увеличен по сравнению с 2020 годом. "В этом году мы проводим дополнительные превентивные мероприятия на участке мыс Кривое - Орлецы, в районе Ступинских карьеров, поскольку по результатам ледовой разведки на этих участках могут возникнуть сложности, на холмогорском разветвлении Северной Двины и там, где раньше ледовзрывные работы не проводились: на выходе рукава Богоявленка и в районе Вайново", - приводит пресс-служба слова руководителя агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты области Александра Уварова.

Ледоколы начнут спуск льда 15-17 апреля, когда будет благоприятное течение и направление ветра, чтобы лед быстро уносило в Белое море. Ледоход на территории области в этом году ожидается на уровне обычных значений и ниже среднегодовых, если не будет циклонов, способных вызвать большое количество осадков и резкое таяние снежного покрова.

В 2020 году ледоход в Архангельской области прошел без серьезных осложнений, но после него началось резкое потепление и пошли дожди. В сочетании с половодьем это привело к подтоплению населенных пунктов более чем в десяти районах и 180 участков дорог.