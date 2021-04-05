Самоизоляцию для граждан старше 65 лет в Калининградской области продлили до 19 апреля

КАЛИНИНГРАД, 5 апреля. /ТАСС/. Режим самоизоляции для жителей старше 65 лети и страдающих хроническими заболеваниями продлен в Калининградской области до 19 апреля. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства

Ранее режим самоизоляции для этих категорий граждан действовал до 5 апреля.

"Продлевается самоизоляция граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания до 19 апреля", - говорится в сообщении пресс-службы.

В регионе сохраняется ограничение на проведение массовых мероприятий, масочный режим в общественных местах и на транспорте

Наряду с этим в области отменены ограничения на групповые занятия спортом. Ранее были разрешены занятия в группах не более 12 человек в закрытых помещениях и 20 тренирующихся - на открытых сооружениях. Также предприятия общественного питания получили разрешение на открытие детских игровых комнат. В остальных учреждениях они останутся закрытыми, уточнили в пресс-службе. Отменяются ограничение на число сотрудников, работающих в офисах ограничение на число сотрудников, работающих в офисах. Ранее предприятиям было рекомендовано сократить их число до 50%.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 5 апреля в области выявлено 30 499 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 28 180 пациентов, умерли 389 человек, остаются под медицинским наблюдением 1 875 человек.