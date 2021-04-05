В России предложили отмечать День преподавателя высшей школы 19 ноября

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Минобрнауки России разработало проект постановления правительства, в рамках которого предлагает отмечать День преподавателя высшей школы 19 ноября. Соответствующий документ опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предлагается установить профессиональный праздник "День преподавателя высшей школы". Дату проведения указанного праздника предлагается установить в день рождения М. В. Ломоносова, с чьим именем неразрывно связаны понятия высшего образования и науки в России - 19 ноября", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что М. В. Ломоносов "вошел в историю как первый химик, который дал физической химии определение, весьма близкое к современному", "его молекулярно-кинетическая теория тепла во многом предвосхитила современное представление о строении материи и многие фундаментальные законы, в числе которых одно из начал термодинамики".

В записке также указывается, что Ломоносов является основоположником научного мореплавания и физической химии, заложил основы науки о стекле, являлся ярым поборником развития отечественных науки, экономики, образования, разработал проект Московского государственного университета, внес большой вклад в развитие риторики.

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки РФ совместно с Общественной палатой рассмотреть вопрос о введении профессионального праздника для педагогов высшей школы.