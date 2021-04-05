В Пскове после концерта Niletto и Клавы Коки начались массовые проверки чиновников

ПСКОВ, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Псковской области, где за последнюю неделю темпы распространения коронавируса выросли на 20%, начали массовые служебные проверки в отношении ряда региональных чиновников, после концерта в Ледовом дворце Пскова популярных исполнителей Niletto и Клавы Коки. Концерт прошел с нарушениями ограничений по коронавирусу, директор учреждения отстранен от исполнения обязанностей, сообщил в понедельник губернатор Михаил Ведерников в Instargam .

Ранее пользователи соцсетей распространили видео с концерта в "Ледовом дворце" Пскова, где в субботу состоялся совместный концерт музыкантов. На кадрах видно, что зрители не соблюдают социальную дистанцию, а их количество значительно превышает разрешенное. В связи с этим в адрес властей поступило множество жалоб.

"Субботний концерт в Ледовом дворце вызвал справедливую волну возмущения. Мероприятие прошло с грубейшими нарушениями противовирусных требований. Я получил десятки обращений на эту тему. Отвечаю всем: безнаказанным никто не останется. По итогам разбирательства вчера и сегодня начаты служебные проверки в отношении руководителей комитета по спорту и комитета по культуре", - написал Ведерников.

Он также добавил, что отдельная служебная проверка проводится в отношении директора госучреждения Псковской области "Дирекция спортивных сооружений" (юридическое лицо, руководящее "Ледовым дворцом") Ивана Штылина. На время проверки он отстранен от исполнения обязанностей.

"Количество зрителей не соответствовало согласованному, масочный режим и социальная дистанция не соблюдались, организатор мероприятия и руководство "Ледового дворца" устранением замечаний должным образом не занимались. Это возмутительно и недопустимо, особенно на фоне роста динамики распространения коронавируса. Но более того, это тотальное неуважение ко всем, кто следует мерам предосторожности и чей бизнес страдает из-за ограничений, связанных с COVID-19", - отметил глава региона.

Ситуация с коронавирусом

Кроме того, по словам Ведерникова, в отношении организатора концерта рассматривается вопрос о привлечении к ответственности в виде штрафа до 500 тыс. рублей. По данным губернатора, за последнюю неделю темпы распространения коронавируса в Псковской области увеличились на 20%.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения составляет 34 734, 23 800 человек выздоровели, 261 пациент умер. На данный момент в регионе из-за угрозы распространения инфекции переведены на закрытый режим работы все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых. В регионе действует также запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии 50-процентной наполняемости залов.