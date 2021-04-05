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Маршруты перевозчиков отходов могут начать контролировать с помощью информационных систем

Вице-премьер Виктория Абрамченко подчеркнула, что необходимо ликвидировать правовые пробелы, которые позволяли уходить от ответственности за утилизацию производимого мусора и сформировать меры по вовлечению вторсырья в оборот
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минприроды России, Росприроднадзору и Российскому экологическому оператору проработать вопрос совершенствования контроля за транспортными средствами, перевозящими отходы, с использованием информационных систем. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.

"Прошу проработать вопрос совершенствования контроля за транспортированием твердых коммунальных отходов, предусмотрев переход к созданию механизмов прослеживаемости движения транспортных средств, перевозящих отходы, с использованием информационных систем в сфере обращения с отходами", - говорится в тексте документа.

Дорожную карту во исполнение поручения ведомствам необходимо представить до 23 апреля 2021 года.

"Мы должны ликвидировать серые зоны и правовые пробелы, которые позволяли уходить от ответственности за утилизацию производимого мусора, сформировать меры по вовлечению вторсырья в оборот", - приводятся в сообщении пресс-службы слова Абрамченко.

В Российском экологическом операторе (РЭО) ТАСС заявили, что в данной области предстоит проделать большой объем работы. "По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко РЭО работает над программой цифровизации отрасли. Если собирать информацию о местонахождении мусоровозов и сопоставлять фактический маршрут с эталонным, возможно избежать многих случаев неправомерного обращения с твердыми коммунальными отходами и ухода от ответственности за ненадлежащую утилизацию или захоронение. Публично-правовая компания в заданный срок разработает дорожную карту", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводит пресс-служба.

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