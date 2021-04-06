Гитлер мог напасть раньше: 80 лет назад Германия изменила планы и повернула на Югославию

Советский разведчик Павел Судоплатов утверждал: намерениям Гитлера развязать войну с СССР весной 1941 года не суждено было сбыться из-за секретной операции, одобренной в Москве. Кремль, зная о волнениях в Югославии — стране, под давлением присоединившейся к пронацистскому Тройственному пакту, — оказал ей помощь: направил в Белград своих офицеров Мильштейна и Алахвердова. 27 марта власть в крупнейшем государстве Балкан неожиданно для всех сменилась: место союзника рейха принца Павла занял юный король Петр II. Обескураженный Гитлер сосредоточил свои силы, и уже 6 апреля немецкие части пересекли югославскую границу. Дорогу им расчищали самолеты: за несколько дней они полностью уничтожили исторический центр Белграда. Перед лицом превосходившего противника югославы капитулировали, но не сдались: на смену регулярным боевым действиям пришла затяжная партизанская война. К негодованию фюрера, однажды начавшись, противостояние на Балканах не завершилось до весны 1945 года. Гитлер предлагает сделку Начинал же фюрер Третьего рейха с того, что пробовал привлечь Югославию на свою сторону. В 1940-м интересы Германии и ее союзницы Италии перешагнули границы Балкан из-за стремления Муссолини всерьез создать собственную "империю", наравне с гитлеровской. В октябре дуче итальянского фашизма вторгся в Грецию, поставив Югославию в положение прифронтового государства. Обязанный помогать Риму Берлин предложил переговоры: их целью было исключить появление противника в тылу муссолиниевских войск.

1 марта 1941 года югославский принц-регент Павел провел встречу с Гитлером тет-а-тет. Нацистский лидер пробовал одновременно и запугать, и подкупить югославов. Некоторые из его предложений были так экстравагантны, что не могли не ввергнуть блюстителя престола в шок. Дом Карагеоргиевичей, правивший в Югославии, — рассуждал вслух Гитлер — православная династия, подходящая для управления Россией. Фюрер сообщил регенту о планах нападения на СССР и предложил в случае победы создать на его месте марионеточное государство с сербским принцем во главе. Павел, зять русской великой княжны и родственник Романовых, и сам мог бы оказаться на этом троне. Разумеется, он слушал речи немца весь во внимании. Переговоры завершились взаимопониманием, усиленным уступками, на которые пошел Гитлер. Белграду предложили долю в расчленявшейся Греции — порт Салоники и право нейтралитета во время последующих боевых действий. В обмен на это 25 марта югославы поставили подпись под Трехсторонним пактом — договором о взаимной помощи всех заключивших его сторон. Незадолго до этого к нему присоединились Италия, Япония, Болгария, Румыния, Венгрия и Словакия. Эти страны признали себя союзницами Германии на фронтах Второй мировой войны.

Описание Принц Павел во время встречи с Адольфом Гитлером в Берлине © AP Photo

На родине, где хорошо помнили Первую мировую войну против Германии и Австрии, решение главы государства сочли национальным предательством. Улицы столицы заполнили студенты местных университетов. Общественное мнение не принимало не только пакта, но и саму немецкую сторону глобального конфликта. В толпе легко отыскивались люди, желавшие отстранения регента. В том числе иностранцы: помимо СССР в его отставке была остро заинтересована Великобритания, уже вступившая в войну с Гитлером. Поэтому случившийся 27 марта переворот иногда называют еще и совершенным с помощью ее агентов. Белградский гамбит Пока на улицах столицы набирала силу протестная волна, удар подстерегал принца Павла исподволь, — в комнатах дворца Карагеоргиевичей. Вопреки всем мерам безопасности из-под усиленного надзора бежал наследник престола — несовершеннолетний принц Петр. Впоследствии стало известно, что он покинул свою резиденцию по водосточной трубе. Семнадцатилетний юноша присоединился к оппозиционно настроенным военным, один из которых, генерал Душан Симович, уже брал власть в городе. Появление принца решило дело. Павла объявили отстраненным от власти, а Петра досрочно достигшим зрелости — законным королем сербов, хорватов и словенцев. В благодарность за помощь новый монарх скрепил сложившийся во время переворота статус-кво — назначил Симовича премьер-министром Югославии. Реакция Берлина приняла форму беспримерного выплеска ярости. Как считают исследователи, ее приступ был одним из худших, случившихся с Гитлером за время пребывания у власти. Американский историк Уильям Ширер писал об этом так: "Фюрер расценил переворот как личное оскорбление и в злости принял такие опрометчивые решения, которые окажутся катастрофическими для судеб Третьего рейха". В планах Гитлера уже значилась подготовка к нападению на Советский Союз, но решено было повременить, чтобы подвести черту под югославским вопросом. Как рассчитывал Гитлер, на это могло уйти не больше нескольких недель.

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Составленная по распоряжению фюрера "Директива номер 25" не оставляла сомнений в том, почему Берлин так остро отреагировал на происходившее: "Военный путч в Югославии изменил политическую обстановку на Балканах. Югославию, даже если она на первых порах сделает заявление о своей лояльности, следует рассматривать как врага, а потому как можно скорее — подвергнуть разгрому". Гитлер распорядился подготовить план нападения немедленно, и генерал Йодль, проведя бессонную ночь в канцелярии, справился с этой задачей уже под утро. Немецкая военная машина пришла в движение. Вторжение запланировали на начало апреля. В остававшийся ему исторический срок правительство Симовича предприняло попытку договориться с Советским Союзом, чтобы обеспечить свою безопасность с помощью великой державы, но тщетно. В Москву направили дипломатическую делегацию, наделенную самыми широкими полномочиями. Белград соглашался на ввод советских войск (особенно хотели видеть у себя авиацию) и даже брал обязательство... рассмотреть возможность социалистических преобразований в той мере, в какой они были совместимы с сохранением монархии. В СССР югославов приветствовали. Но заключать антигитлеровский пакт Сталин поостерегся. Черные ходят первыми Вечером 5 апреля 1941 года в присутствии вождя Советский Союз и Югославия подписали гораздо более скромное соглашение — о дружбе и ненападении. Но и оно на первый взгляд давало Белграду основания надеяться на содействие Москвы. Во время банкета настроение югославского посла Гавриловича было приподнятым, в своих заметках он хвалил Сталина, называя его "великим". Судоплатов, впрочем, замечает, что в Кремле дипломату не доверяли: подозревали в слишком тесных контактах с Великобританией. Едва кремлевские тосты успели отзвучать (банкет затянулся за полночь), как первые немецкие бомбы уже обрушились на Белград. Без объявления войны гитлеровская авиация атаковала югославскую столицу, воспользовавшись ее беззащитностью: в городе не было собственных зенитных орудий. Итог нескольких дней налетов — беспримерные разрушения и около 17 тысяч убитых. Югославский историк Владимир Дедиер, свидетель тех событий, писал об этом так: "В самом центре Белграда бомба попала в церковь Успения, служившую убежищем для жителей близлежащих кварталов, — именно там поспешила укрыться свадьба: невеста в белом, жених с розой в петлице, священник в расшитых золотом одеждах — всего две сотни человек… Живым назад не вышел никто… В 11 утра последовал второй налет, еще более варварский, чем первый. Анархия в городе была полной… Одна бомба попала в зоологический сад, и по горящему городу разбежались дикие животные: белый медведь с жалобным рычанием бросился в реку Сава".

Описание Белград после бомбардировки, 6 апреля 1941 года © AP Photo

Бомбардировка Белграда получила у немцев кодовое название "Страшный суд" (по другой версии — "Наказание"). За ней последовало вторжение международной коалиции стран, подписавших Трехсторонний пакт. Им Гитлер обещал территориальные приращения за счет Югославии и сдержал слово. Болгария получила юго-восток Сербии, восток и центр нынешней Северной Македонии, Италия — Черногорию и часть Далмации, себе немцы взяли север Словении. Часть югославских территорий, Косово и Метохию, включили в марионеточную Великую Албанию, созданную дуче. На Адриатике появилась фашистская Хорватия, чей лидер Анте Павелич тут же прославился жестокостью. А из оставшихся территорий Германия сформировала зависимый режим генерала Недича. Правда, поддержать его согласились далеко не все сербы. Следы ведут в подполье Официально сопротивление королевской Югославии продлилось всего 11 дней. Перед лицом превосходящего противника ее армия показала себя небоеспособной. Генерал Симович, так и не дав сражения, отступил из столицы к морю, где и провел последнее заседание своего кабинета министров. Принятые на нем решения были разнонаправленными: как государство Югославия категорически отказывалась капитулировать, но зато ее вооруженные силы официально сложили оружие. (По утверждению Судоплатова, то, что это произошло так быстро, неприятно удивило СССР.) Юный король Петр покинул страну в направлении Греции, откуда окружными путями добрался до Лондона. Там он объявил себя правителем страны в изгнании. Это была пустая декларация. Вернуться к власти в Югославии ему уже было не суждено.

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