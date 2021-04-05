Число случаев заражения ВИЧ в Петербурге за год снизилось на 20%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Число случаев заражения ВИЧ в Санкт-Петербурге в 2020 году снизилось на 20%. Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сообщила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

"Санкт-Петербург относится к числу регионов достаточно высоко пораженных, но ежегодно у нас снижается заболеваемость ВИЧ-инфекцией. Несмотря на непростую обстановку с новой коронавирусной инфекцией, в 2020 году также мы видим, что абсолютное число новых случаев ВИЧ-инфекции уменьшилось. За 12 месяцев 2020 года было зарегистрировано 2 183 случая ВИЧ-инфекции. В 2019 году это было 2 870 случаев, явное снижение, более 20%", - рассказала Соловьева.

При этом она добавила, охват тестированием на ВИЧ, вероятно, из-за ограничительных мероприятий, также снизился. Если в 2019 году тестирование прошли около 1,3 млн человек, то в 2020 г - чуть более 1 млн человек.

По словам главного врача Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Санкт-Петербурга Татьяны Виноградовой, во время пандемии учреждение не останавливало свою работу и снижения посещаемости за это время не было. Она отметила, что медики не ожидают перебоев в поставке антиретровирусных препаратов. Определенное количество медикаментов уже есть, а основную массу город должен получить до 1 июля. Диагностическими системами, как отметила Виноградова, центр также обеспечен.