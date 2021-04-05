В КБР закрыли госпиталь особо опасных инфекций, где лечили пациентов с COVID-19

НАЛЬЧИК, 5 апреля. /ТАСС/. Госпиталь особо опасных инфекций № 1 в Нальчике в Кабардино-Балкарии для коронавирусных пациентов закрыли, он функционировал на базе Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства КБР.

"Центр СПИД, на базе которого функционировал госпиталь особо опасных инфекций № 1, теперь сможет вернуться к штатному режиму приема пациентов с инфекционными заболеваниями. В ближайшие дни в медицинском учреждении будут проведены дезинфицирующие мероприятия с последующим контролем качества выполненных работ. При получении отрицательного результата лабораторных исследований на кишечную палочку и возбудителей COVID-19 больница сможет начать прием пациентов без коронавируса", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Кабардино-Балкарии продолжают действовать два госпиталя особо опасных инфекций, которые развернуты на базе первой городской больницы в Нальчике, а также в городе Нарткале.

"Рассчитаны они на 310 коек, медицинскую помощь в госпиталях получают 242 пациента - как с подтвержденными, так и с неподтвержденными тестами на наличие COVID-19. Основная доля больных приходится на людей старше 60 лет. Процесс заболевания новой коронавирусной инфекцией у них протекает сложнее, и, к сожалению, вероятность летального исхода для данной возрастной категории высока", - отмечено в сообщении.

По информации регионального оперштаба, по состоянию на 5 апреля в республике выявлено 23 002 случая заболевания COVID-19 (за сутки плюс 40), выздоровели 21 929 человек (за сутки плюс 41), умерли 425.