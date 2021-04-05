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Пандемия COVID-19
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Путин пожелал выздоровления заразившемуся коронавирусом президенту Аргентины

Российский лидер также поздравил коллегу с прошедшим днем рождения
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре пожелал заразившемуся коронавирусом президенту Аргентины Альберто Фернандесу скорейшего выздоровления и поздравил его с прошедшим днем рождения. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

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"Владимир Путин поздравил Альберто Фернандеса с прошедшим днем рождения и пожелал ему скорейшего и полного выздоровления", - говорится в сообщении.

Как указали в Кремле, президент Аргентины поблагодарил коллегу за слова поддержки и отметил свое доверие к российской вакцине "Спутник V", благодаря которой заболевание у него проявилось в легкой форме. Была дана высокая оценка содействия со стороны России в борьбе с распространением коронавируса и выражена заинтересованность в дальнейшем тесном сотрудничестве, включая продолжение поставок в Аргентину "Спутника V".

"С обеих сторон подтвержден настрой на развитие российско-аргентинских связей в различных областях", - добавили в пресс-службе российского лидера.

В ночь на субботу 62-летний Фернандес написал в Twitter, что сделал тест на антигены, который показал положительный результат. ПЦР-тест подтвердил заражение. Глава государства позднее заявил, что чувствует себя хорошо, и его состояние было бы намного хуже, если бы он не привился.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАргентинаФернандес, АльбертоПандемия COVID-19
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