Правительство Великобритании планирует разрешить турпоездки за рубеж с 17 мая

ЛОНДОН, 5 апреля. /ТАСС/. Правительство Великобритании рассчитывает, что граждане страны вновь смогут совершать турпоездки за рубеж с 17 мая. Об этом объявил в понедельник на пресс-конференции в Лондоне премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Мы надеемся, что сможем это сделать с 17 мая, однако не хотелось бы становиться заложниками фортуны и недооценивать трудности, с которыми сталкиваются сейчас некоторые из тех государств, которые наши граждане хотели бы посетить. Мы не хотим, чтобы вирус был повторно завезен в нашу страну, а сейчас в других частях мира число случаев заражения со всей очевидностью растет. Необходимо это учитывать и быть реалистами", - подчеркнул глава правительства.

Новый этап ослабления ограничений

Джонсон подтвердил, что новый этап ослабления карантинных ограничений начнется в стране 12 апреля. "Сегодня я могу подтвердить, что с понедельника, 12 апреля, мы перейдем ко второй части нашего плана. Будут открыты магазины, спортивные клубы, зоопарки, кемпинги, такие учреждения, как парикмахерские, пивные сады и другие места, обслуживающие на открытом воздухе", - сообщил премьер.

Он пообещал, что отправится в паб в первый же день начала второго этапа послаблений. "Я сам в понедельник, 12 апреля, пойду в паб и с осторожностью, но необратимо подниму пинту пива", - сказал Джонсон, перефразировав основной посыл правительства о необратимости вводимых изменений.

Премьер также отметил, что сейчас ничего не указывает на препятствия в продолжении отмены карантинных ограничений. "Мы не видим ничего в нынешних данных, что может заставить нас отойти от нынешнего плана", - сказал Джонсон.

Третий этап послаблений намечен на 17 мая, когда пабы, бары и рестораны смогут полноценно возобновить работу, откроются музеи, отели. 21 июня может быть снято большинство оставшихся ограничений.

В борьбе с коронавирусом британское правительство придает ключевое значение кампании по вакцинации, которая началась 8 декабря 2020 года. В Великобритании первая доза вакцины введена уже 31,58 млн человек. Это больше 47% населения королевства и свыше 58% совершеннолетних британцев. Второй дозой к настоящему моменту привиты 5,4 млн человек, так как власти приняли решение увеличить интервал между двумя инъекциями до трех месяцев, чтобы успеть вакцинировать как можно больше людей на ранних этапах.

Ситуация с распространением коронавируса

Согласно распространенным в понедельник данным, число летальных исходов, зафиксированных за последние сутки среди инфицированных коронавирусом жителей Великобритании, составило 26, за сутки отмечено без малого 2,8 тыс. случаев заражения.

Днем ранее британские власти сообщили о 2,3 тыс. случаев заражения, что стало минимумом с 5 сентября, и 10 смертях. В последние семь дней в среднем в стране отмечается меньше 40 связанных с коронавирусом смертей за сутки (на 44% меньше по сравнению с предыдущим семидневным периодом). По оценкам британского Минздрава, всего в Великобритании умерли 126,8 тыс. заразившихся, что является самым большим показателем в Европе. Согласно последним данным Национальной статистической службы Соединенного Королевства, использующей другую методику подсчета, число умерших еще 19 марта превышало 150 тыс.

С начала пандемии в Великобритании результаты анализов на коронавирус оказались положительными более чем у 4,36 млн человек. За последние семь дней в стране в среднем выявлялось около 3,5 тыс. новых случаев заражения в сутки - на 33% меньше по сравнению с данными прошлой недели. Этот показатель падает с января, когда за день отмечалось по 50-60 тыс. новых случаев.