На Бельгию обрушилась метель

БРЮССЕЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Сильная метель обрушилась в понедельник во второй половине дня на Бельгию, передает корреспондент ТАСС. В столице плотный снег шел примерно с 11:00 (12:00 мск) с небольшими перерывами.

Как сообщил Королевский метеорологический институт Брюсселя, в отдельных районах страны толщина снежного покрова составила до 5 см. Одновременно произошло резкое похолодание: если на прошлой неделе дневная температура в Брюсселе достигала плюс 24 градуса, что заметно выше климатической нормы, то ночью с воскресенья на понедельник столбик термометра опустился до плюс двух градусов, сейчас в бельгийской столице плюс шесть.

Пока нет информации, нанес ли внезапный снегопад какой-либо ущерб.

Метеорологи предупредили, что снег принес арктический фронт. По их прогнозу, во вторник и среду страну ждет штормовая погода со шквальным ветром и сильными, но кратковременными снегопадами. К четвергу аномальное похолодание должно закончиться.