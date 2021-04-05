Эксперт: квалифицированные педагоги и создание учебников помогут сохранить языки КМНС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Создание базовых учебников по родным языкам, которые помогут формированию этнокультурной идентичности у детей, и повышение квалификации педагогов необходимо для сохранения языков коренных малочисленных народов Севера (КМНС), сообщила директор Института развития родных языков народов РФ Центра реализации государственной образовательной политики и информационных технологий Лариса Маршева, отметив, что под угрозой находятся порядка 30 языков и диалектов.

"Здесь, конечно же, немало проблем. И в данных условиях очень важно выработать единый подход к решению лингвистических вопросов в изучении родных языков. Создать и издать на федеральном уровне базовые учебники, которые бы формировали этнокультурную идентичность у детей и единую систему обучения родным языкам", - сказала она на II Форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Салехарде.

Она отметила, что для этнокультурного образования в школах необходимо повышать квалификацию сотрудников. По мнению Маршевой, это поможет в развитии гармоничной личности ребенка.

"Порядка 30 языков России находятся в серьезной опасности. На них говорит только старшее поколение, младшее поколение в состоянии только понимать язык, но не говорить на нем. Еще 50 языков нашей страны находятся буквально под угрозой, это те языки, которые не изучаются детьми ни дома, ни в школе", - добавила Маршева.

В свою очередь, председатель Ассоциации преподавателей родного языка и литературы КМНС Фаина Леханова пояснила, что разработка учебников позволит изменить ситуацию в отношении изучения и сохранения языков КМНС. Она отметила, что из 23 языков малочисленных народов в федеральный перечень включены учебники на ненецком, хантыйском, вепсском, тофаларском и нанайском языках. В 2022 году после экспертизы в перечень планируют включить еще несколько учебников.

Программа "Дети Арктики"

Заместитель генерального директора "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике" Иван Ефимов сообщил, что в рамках программы "Дети Арктики" в настоящее время ведется работа над созданием 12 разных пособий на родных языках народов Севера. Планируется, что учебные пособия войду в программу школ, работающих на территории Арктики.

Замгендиректора отметил, что в рамках программы идет разработка сайта "Дети Арктики", главной целью которого является популяризация родных языков. Проект должен помочь детям в интерактивном формате обучаться своим родным языкам. На платформе будут представлены интерактивные курсы, анимация, мультфильмы и подготовительные видеокурсы.

"Мы надеемся, что уже в этом году как сайт, так и учебное пособие уже выйдут в свет, до декабря 2021 года мы планируем это сделать. Планируем, что презентация состоится в феврале в рамках форума в рамках председательства России в Арктическом совете", - сообщил Ефимов.

Программа "Дети Арктики" подразумевает поддержку новых форм образования, которые учитывают климатические и культурные особенности жизни коренных малочисленных народов Севера, оздоровление детей, а также разработку и издание учебников.