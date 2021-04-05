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В честь десятилетия "Игры престолов" выпустят яйцо "Фаберже" за $2,2 млн

Дизайн изделия вдохновлен историей Дейенерис Таргариен

HBO объявил, что в честь десятилетия с момента выхода первой серии "Игры престолов" весь апрель будет отмечаться "Железная годовщина"(The Iron Anniversary). Как сообщает Variety, в рамках этого события в эфире телеканала состоится марафон сериала, а также в продажу выйдет новый мерчендайз.

Помимо этого, компания "Фаберже" позднее в 2021 году представит уникальное драгоценное яйцо, инкрустированное бриллиантами и рубинами, дизайн которого был вдохновлен историей Дейенерис Таргариен. Изделие стоит $2,2 млн, пишет The Hollywood Reporter. Оформление яйца разработали ведущий дизайнер Faberge Ltd Лийса Таллгрен и художница по костюмам "Игры престолов" Мишель Клэптон.

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Также для фанатов сериала компания Mikkeller выпустит линейку крафтового пива, а Funko Pop представит лимитированную серию фигурок с героями.

Кроме того, стриминговый сервис HBO Max покажет специальную интерактивную страницу с информацией об "Игре престолов", создании сериала и "пасхалках". У подписчиков появится доступ к более чем 150 видео, в том числе к роликам о съемках.

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