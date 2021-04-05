В честь десятилетия "Игры престолов" выпустят яйцо "Фаберже" за $2,2 млн

HBO объявил, что в честь десятилетия с момента выхода первой серии "Игры престолов" весь апрель будет отмечаться "Железная годовщина"(The Iron Anniversary). Как сообщает Variety, в рамках этого события в эфире телеканала состоится марафон сериала, а также в продажу выйдет новый мерчендайз.

This April, we're hatching a new surprise collaboration to commemorate the ten year anniversary of the award-winning @GameOfThrones, fusing our superior craftsmanship and artistic ingenuity with one of the 21st century's most iconic TV series. #GameOfThrones #Faberge pic.twitter.com/D967RxkW7N — Fabergé (@OfficialFaberge) April 5, 2021

Помимо этого, компания "Фаберже" позднее в 2021 году представит уникальное драгоценное яйцо, инкрустированное бриллиантами и рубинами, дизайн которого был вдохновлен историей Дейенерис Таргариен. Изделие стоит $2,2 млн, пишет The Hollywood Reporter. Оформление яйца разработали ведущий дизайнер Faberge Ltd Лийса Таллгрен и художница по костюмам "Игры престолов" Мишель Клэптон.