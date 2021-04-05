Москалькова: введение цифровых инструментов должно сопровождаться гарантиями защиты прав

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Введение цифровых инструментов и приложений должно сопровождаться гарантиями защиты личных и семейных прав граждан. Об этом в понедельник заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в эфире радио "Вести ФМ", комментируя случаи утечки персональных данных в интернете и вопрос их защиты.

"Система распознавания лиц, цифрового пропуска в период пандемии, приложение "Социальный мониторинг" - все это требует определенной системы гарантии, чтобы можно было защитить человека", - сказала она.

Москалькова отметила, что в настоящее время не хватает правового инструментария, чтобы защитить права человека в цифровой среде. "Два аспекта этой проблемы. С одной стороны, нужно обеспечить людям доступ к интернету и к этой среде, которая, безусловно, полезна и дает огромный объем информации... А с другой стороны - сокращение личного пространства человека, когда он подвергается со всех сторон исследованию, у него ничего не остается закрытого в интимной жизни, хотя конституция говорит, что каждый имеет право на тайну личной и семейной жизни, причем эти два понятия разводят", - добавила она.

Личные данные более 533 млн пользователей Facebook были выложены на хакерском форуме. В компании Facebook объяснили утечку данных временной уязвимостью, устраненной два года назад. "Это старые данные, о которых сообщалось в 2019 году. Мы обнаружили и устранили эту проблему в 2019 году", - говорится в сообщении представителя Facebook, направленном в ответ на запрос ТАСС.