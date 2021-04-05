В Коми сняли ограничения на заполняемость театров и концертных площадок

СЫКТЫВКАР, 5 апреля. /ТАСС/. Ограничения по коронавирусу смягчены в Коми, театры и концертные площадки можно заполнять без ограничений, а привитым вахтовикам теперь не нужно проходить обязательную 14-дневную обсервацию. Соответствующие изменения внес в свой указ о введении режима повышенной готовности глава Республики Коми Владимир Уйба, говорится в сообщении его пресс-службы.

"Снято ограничение работы театров, театральных и концертных организаций, учреждений клубного типа по заполнению зала не более чем на 50% от общей вместимости зала с рассадкой посетителей через одно свободное место. При этом продолжает действовать требование о соблюдении социальной дистанции (не менее 1,5 метра) при нахождении посетителей в зонах кассового обслуживания, фойе, буфетов", - говорится в сообщении.

Изменились требования, предъявляемые к организации работы вахтовым методом. При наличии у работника сертификата о прохождении вакцинации против коронавируса, наличии антител IgG, что свидетельствует о сформировавшемся иммунитете, и при отсутствии у него антител IgM, что свидетельствует об активной фазе инфекции, работодатель вправе допустить работника к работе по результатам медзаключения без ограничений - без временной изоляции, которая требовалась до этого момента.

Остальные ограничения сохранены до 30 апреля - запрет массовых мероприятий, работы ночных клубов и дискотек. Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями предписано по 28 апреля включительно воздерживаться от нахождения вне мест проживания.

На 5 апреля в Коми подтверждено 41 952 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 66 случаев. Выздоровели 40 707 человек, умерли 816.