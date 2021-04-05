США рассматривают различные варианты предоставления своих вакцин другим странам

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов рассматривают различные варианты предоставления своих вакцин от COVID-19 другим странам, которые запрашивают поставки препаратов. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Госдепартаменте.

Ситуация с возможными поставками вакцины из США усложняется тем, что в конце прошлого года занимавший пост президента США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Вашингтон не будет предоставлять вакцины другим странам, пока доступ к ней не получат все американские граждане.

"По мере того как мы становимся все более уверенными в вопросе распространения вакцин у себя дома, мы изучаем возможности для того, чтобы больше делиться ими с другими странами в будущем. Мы верим, что сможем сделать гораздо больше на этом фронте", - подчеркнул глава американской дипломатии, добавив, что США "добились значительного прогресса" в плане вакцинации американцев.

"Я обещаю, что мы будем действовать так быстро, насколько это возможно", - отметил руководитель внешнеполитического ведомства, говоря о полученных запросах на вакцину от других стран. "Мы не будем требовать политических услуг за уколы. Речь идет о спасении жизней", - утверждал Блинкен, добавив, что Вашингтон будет работать с международными партнерами по вопросу производства вакцин с целью обеспечить нуждающихся необходимым количеством препаратов.

Он также объявил о том, что экс-руководитель Агентства США по международному развитию Гейл Смит займет пост координатора Госдепартамента по глобальным мерам реагирования на распространение COVID-19. В 2014 году в администрации 44-го президента США Барака Обамы она занималась вопросами борьбы с болезнью, вызываемой вирусом Эбола. Смит также работала в Совете национальной безопасности при Белом доме.

В марте пресс-секретарь действующего руководителя вашингтонской администрации Джен Псаки сообщила, что Джо Байден "сосредоточен на том, чтобы вакцины были доступны всем американцам". По ее словам, следующим шагом властей должно стать экономическое восстановление. Уже после достижения этих целей Вашингтон намерен "обсуждать дальнейшие шаги", заключила пресс-секретарь.