Суд рассмотрит дела Telegram и TikTok о штрафах за отказ удалить данные об акциях в Москве

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Мировой судебный участок Таганского района Москвы во вторник рассмотрит протоколы об административных правонарушениях в отношении TikTok и Telegram, которые были составлены Роспотребнадзором за отказ админов этих соцсетей удалить информацию о призывах к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях в Москве.

Заседания пройдут в мировом судебном участке № 422. В отношении Telegram составлено два протокола по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ). В отношении TikTok - один протокол по аналогичной статье. По каждому из протоколов компаниям грозит штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей. Рассмотрение этих дел назначено с 10:00. В связи с ограничениями в работе судов из-за пандемии коронавирусной инфекции заседания пройдут в закрытом для прессы режиме.

При этом, по словам начальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгения Зайцева, TikTok активнее, чем другие иностранные соцсети, удаляет призывы к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. Однако претензии у регулятора возникли и к нему.

Ранее по три протокола по такой же статье были составлены в отношении Twitter, Facebook и Google. Все они должны были быть рассмотрены тем же судебным участком 2 апреля, но судья дал время представителю Google для ознакомления с материалами дела и перенес заседание на 4 мая. Представитель Facebook на заседание не явился, и суд отложил заседание также на 4 мая для того, чтобы дать время на его повторное извещение. Twitter же был признан виновным по трем эпизодам ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ и оштрафован на общую сумму 8,9 млн рублей.