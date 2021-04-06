Центр "Вектор" разрабатывает прототип тест-системы для выявления птичьего гриппа

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о начале разработки государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" прототипа тест-системы для выявления штамма птичьего гриппа.

"Риск пока еще потенциальный. И мы должны сделать все, чтобы этот потенциал не был реализован. Это разработка тест-систем, разработка вакцин, усиление мер защиты людей, которые имеют непосредственный контакт с птицей по роду деятельности. <...>. А наш ГНЦ ВБ "Вектор" приступил к созданию прототипа тест-системы", - сказала Попова в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник.

Она уточнила, что Роспотребнадзор подготовил специальные методические рекомендации для защиты работников птицефабрик и ферм.

В феврале Попова сообщила о подтверждении учеными центра "Вектор" Роспотребнадзора первого случая инфицирования людей вирусом гриппа птиц A(H5N8). Вирусом заразились семь россиян на птицефабрике на юге России.

Как уточнила глава ведомства в интервью ТАСС, новый тип вируса птичьего гриппа A(H5N8) скоро мутирует и сможет передаваться от человека человеку.