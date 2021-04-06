Гватемала закупит партию вакцины "Спутник V"

ТАСС, 6 апреля. Власти Гватемалы закупают партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил в понедельник журналистам президент центральноамериканского государства Алехандро Джамматтеи.

По его словам, которые приводит гватемальская газета La Hora, была оплачена половина заказанной партии российского препарата. Как отметил Джамматтеи, власти Гватемалы ожидают получить первые дозы "Спутника V" "не позднее, чем через 15 дней".

Между тем министерство здравоохранения и социального обеспечения центральноамериканской республики подчеркнуло преимущества российского препарата. "Вакцина "Спутник V", приобретенная Минздравом, обеспечивает более продолжительный иммунитет, чем [другие] вакцины, которые используют один и тот же механизм", - говорится в размещенном в понедельник в Twitter ведомства сообщении.

В феврале Минздрав Гватемалы зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V".