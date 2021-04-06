В Японии у получившего первую дозу вакцины медработника выявили заражение коронавирусом

ТОКИО, 6 апреля. /ТАСС/. Заражение новым коронавирусом выявлено в Японии у медицинского работника, получившего первую дозу вакцины американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech. Об этом во вторник сообщил телеканал NHK .

Отмечается, что положительный тест на коронавирус через шесть дней после получения первой дозы вакцины был выявлен у женщины в возрасте до 30 лет. В настоящее время она уже выписана из больницы и чувствует себя хорошо.

По мнению специалистов Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, велика вероятность того, что заражение произошло уже после первой стадии вакцинации. В японском Минздраве полагают, что у женщины не успел сформироваться иммунитет после получения первой дозы вакцины. В этой связи японские медики призывают к бдительности и соблюдению необходимых мер предосторожности в первое время после вакцинации.

В настоящее время в Японии в первую очередь прививают 4,8 млн работников медицинских учреждений. Этот процесс, как ожидается, завершится только в мае. В то же время с 12 апреля ожидается начало вакцинации приблизительно 36 млн жителей Японии старше 65 лет. С мая прививочная кампания распространится на остальные группы населения. Всего по состоянию на 31 марта в стране сделали почти 1,3 млн прививок. Однако необходимые две инъекции пока получили только 125 тыс. человек.

В феврале японские власти одобрили использование в стране препарата американской компании Pfizer и германской BioNTech. К настоящему времени заявки на регистрацию своих вакцин в Японии также подали британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca и американская Moderna. Ожидается, что одобрение на использование от Минздрава они получат уже в мае.