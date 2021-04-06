В Хабаровске сняли фильм об истории Дальнего Востока, про Волочаевскую операцию 1922 года

ХАБАРОВСК, 6 апреля. /ТАСС/. Общественники в Хабаровске сняли фильм к столетию Волочаевской операции - разгрому в 1922 году сил белых армией Дальневосточной республики.

"Фильм для школьников "Волочаевские дни", посвященный грядущей вековой годовщине Волочаевской операции 1922 года, опубликован на видеохостинговой платформе YouTube, - сообщило Дальневосточное агентство интернет-безопасности. - Команда проекта, состоящая из коллектива и партнеров АНО "Дальневосточное агентство по развитию интернет-безопасности", работала над производством картины чуть более двух месяцев".

Съемки велись в Хабаровском крае и в Еврейской автономной области, уточнили ТАСС в агентстве. В фильм вошло 40 эпизодов, в картине более 20 персонажей. История сражения у сопки Июнь-Корань, предшествующие и последовавшие за ним события Гражданской войны на Дальнем Востоке, оценка современников и потомков - все это уложили в 38 минут. Съемочная группа привлекла к работе над фильмом музеи и военно-исторические клубы. В картине есть кадры реконструкции Волочаевской битвы, разыгранной в феврале этого года в Хабаровске.

"В ходе подготовки фильма, бесед с экспертами, выездов в районы, встреч с людьми был собран материал, наверное, на целый сериал. Жаль, что заданный нами самими же жесткий хронометраж - не более продолжительности школьного урока, - не позволил вместить все собранное в итоговый видеоряд. Но мы рассматриваем это как задел на будущее, базу для новых проектов по истории Дальнего Востока", - приводятся в релизе слова режиссера фильма "Волочаевские дни" Алексея Елаша.

Со слов продюсера Дмитрия Щербакова, картина не является конечной целью проекта. Стоит задача увлечь историей как можно больше детей и взрослых. "Мы надеемся на благосклонное внимание дальневосточной аудитории, поскольку ей эти события все-таки ближе. Однако кампанию по продвижению фильма будем вести с расчетом на весь русскоязычный мир", - сказал Щербаков.

Фильм покажут в школах Амурской области, Еврейской автономии, Хабаровского и Приморского края.