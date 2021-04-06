Гуайдо сообщил о выздоровлении после заражения коронавирусом

БОГОТА, 6 апреля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил в понедельник о том, что выздоровел после заражения коронавирусом нового типа.

"Хочу сообщить, что сегодня я получил отрицательный результат теста на [вызываемое коронавирусом заболевание] COVID-19. Я выздоровел", - написал он в своем Twitter.

Политик поблагодарил всех, кто поддерживал его во время болезни.

27 марта Гуайдо сообщил о том, что заразился коронавирусом. По официальным данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Венесуэле превысило 167 тыс., умерли 1 678 человек.