Шеф полиции Миннеаполиса заявил, что обвиняемый в убийстве Флойда нарушил инструкцию

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Слишком продолжительное применение удушающего приема полицейским при задержании темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года в Миннеаполисе (штат Миннесота) было нарушением должностной инструкции. Об этом заявил в понедельник начальник полицейского управления города Медариа Аррадондо, давая показания на проходящем судебном процессе по данному делу.

Указанное разбирательство началось 8 марта. Обвиняемым является бывший полицейский Дерек Шовин, который 25 мая прошлого года применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех сотрудников полиции, которые участвовали в аресте Флойда, уволили. Подсудимому инкриминируется непредумышленное убийство. Если его признают виновным, то могут приговорить к тюремному заключению на срок до 40 лет.

Как отметил Аррадондо, говоря о действиях бывших подчиненных, "в первые несколько секунд имело смысл попытаться взять его [Флойда] под контроль". Аррадондо подчеркнул, что Флойда следовало выпустить из захвата, когда он "прекратил сопротивление". По его словам, полицейским также следовало немедленно отреагировать, когда афроамериканец прекратил подавать признаки жизни. Шовин, как видно на опубликованных записях, в течение более восьми минут давил коленом на шею Флойду, который лежал на асфальте в наручниках.

"Я решительно возражаю против того, что это было соразмерное применение силы в той ситуации", - сказал Аррадондо. Он подчеркнул, что действия Шовина противоречили должностной инструкции. Аррадондо отметил, что полицейских в Миннеаполисе не учат "неопределенно долго давить коленом на шею лежащему человеку в наручниках".

На суде также дал показания медик Брэдфорд Уэнкид Лэнгенфилд, который пытался оказать помощь Флойду, когда его привезли в больницу. Он отметил, что причиной смерти афроамериканца, вероятно, была нехватка кислорода. "Это одна из наиболее вероятных возможностей", - сказал он. Лэнгенфилд также констатировал, что нехватка кислорода может быть вызвана и действием некоторых препаратов, которые принимал Флойд.