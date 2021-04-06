Капитальный ремонт Большого Каменного моста планируется завершить досрочно

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Работы по капитальному ремонту Большого Каменного моста, которые проводятся впервые с его открытия в 1938 году, будут завершены раньше запланированного срока, в августе. При этом мост продолжает функционировать и ни на одном этапе работ полностью не закрывался и закрываться не будет, сообщил во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Большой Каменный мост - одна из ключевых транспортных магистралей столицы, поэтому мы сделали все для того, чтобы провести работы по капитальному ремонту сооружения максимально быстро. Реконструкция моста ведется в круглосуточном режиме, даже в сильные морозы работы не останавливались ни на минуту. Это позволит сдать объект уже в августе, хотя изначально окончание ремонта было запланировано на четвертый квартал этого года", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что объем выполняемых на сооружении работ колоссальный. "Фактически за год мы полностью пересоберем мост, обновляем все основные конструкции, бетонное основание, дорожное покрытие, проводим масштабную реставрацию гранитной облицовки и чугунных элементов ограждения. При этом мост продолжает функционировать и ни на одном этапе работ полностью не закрывался и закрываться не будет", - отметил он.

Заммэра сказал, что проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты комплекса городского хозяйства. Аналогичным образом ранее был отремонтирован Большой Москворецкий мост.

Проведение реконструкции позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период, сказал Бирюков.