В Москве на ВДНХ 17 апреля пройдет чемпионат по робототехнике

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Региональный чемпионат международного конкурса по авиаробототехнике и машинному зрению DJI RoboMaster Youth пройдет 17 апреля в Москве на площадке инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ. Участниками станут восемь команд из школ, колледжей и детских технопарков Москвы, включая коллективы детских технопарков "Москва" и "Мосгормаш", сообщает во вторник портал мэра и правительства столицы.

"Благодаря ресурсному центру профнавигации, созданному нами в прошлом году, у столичных школьников появилась возможность участвовать в крупных инженерных соревнованиях. В том числе представлять Россию на международном уровне. Предстоящий чемпионат по робототехнике поможет ребятам проверить свою подготовку и получить новый опыт", - отметила вице-мэр Наталья Сергунина, слова которой приводит портал.

DJI RoboMaster Youth - это зрелищная битва наземных и воздушных роботов на стыке киберспорта и реальности, победа в которой зависит от тактических умений и инженерных находок, эффективности программ, написанных командами. Особенность соревнований в том, что участники управляют роботами через мониторы, сидя спиной к треку. В зал допускаются только судьи и две команды.

Наблюдать за московским чемпионатом в "Технограде" все желающие смогут на экранах первого этажа. Там же будут расположены две интерактивные площадки для зрителей - по управлению роботом и дроном. Для участия требуется предварительная регистрация. Соревнования будут транслироваться на YouTube-канале "Технограда".

Международный турнир по робототехнике RoboMaster проводится в Китае с 2015 года. Ежегодно в нем принимают участие более 200 студенческих команд со всего мира. В 2020 году только для китайских школьников прошел турнир RoboMaster Youth, ориентированный на старшеклассников 14-18 лет. В этом году Россия первой в мире за пределами Китая проведет региональные соревнования, а команда-победитель поедет на международный турнир. Он состоится в августе, уточняется в сообщении на портале.