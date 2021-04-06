Выездные бригады вакцинации начнут работу еще в двух торговых центрах в Москве с 7 апреля

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Посетители еще двух торговых центров в Москве - "Эльбрус" и "Парк-хаус" - с 7 апреля смогут пройти вакцинацию против коронавируса. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

"Начиная с 7 апреля сделать прививку от коронавируса можно будет еще в двух торговых центрах. Выездные бригады вакцинации начнут работу в торговых центрах "Эльбрус" в Южном административном округе и "Парк-хаус" в Северо-Восточном. Традиционно сделать прививку там смогут все желающие старше 18 лет без предварительной записи. С собой необходимо иметь только паспорт и при наличии полис ОМС", - сказали в пресс-службе.

В местах работы выездных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины.

Вакцинация занимает около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. В день первой прививки врач по согласованию с жителем назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день.

"Также пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. Москва заключила 112 соглашений с частными медорганизациями, 86 клиник уже начали вакцинировать жителей. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции", - напомнили в пресс-службе.