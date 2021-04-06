"Ъ": Минприроды намерено вложить 5,5 млрд рублей в разработку двух информационных систем

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Минприроды РФ планирует в 2021 году начать разработку двух информационных систем стоимостью 5,5 млрд рублей. Об этом во вторник пишет газета " Коммерсантъ " со ссылкой на план цифровой трансформации министерства.

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По данным издания, одна из систем позволит автоматизировать учет твердых коммунальных отходов (ГИС УТКО) - стоимость разработки составит 1,28 млрд рублей в 2021-2022 годах. Другая система будет направлена на ведение государственного фонда данных государственного экологического мониторинга (ГФД ГЭМ) - на ее создание планируется потратить 4,2 млрд рублей до 2023 года. Обе системы будут применять технологии искусственного интеллекта, уточнили в министерстве.

По данным Минприроды, ГИС УТКО будет включать в себя модель федеральной схемы обращения с отходами. Система даст возможность управлять свалками, полигонами и сортировочными комплексами, а также анализировать их состояние и автоматически рассчитывать нормативы ТКО для граждан.

ГФД ГЭМ необходима для автоматического мониторинга экологической обстановки в стране. С ее помощью можно будет принимать решения по вопросам охраны окружающей среды на основе данных о состоянии загрязнения воздуха, воды, земель.

В декабре 2020 года Счетная палата РФ (СП РФ) провела анализ государственных информационных систем России в сфере экологической безопасности и пришла к выводу, что пока они недостаточно эффективны. Кроме того, в СП отметили, что система "Наша природа", на которую было потрачено 119,7 млн рублей, еще не прошла процедуру государственной регистрации и поэтому не может эксплуатироваться.

Для эффективной работы ГФД ГЭМ недостаточно гидрологических постов, откуда система должна получать информацию. Только в 221 городе из 1,1 тыс. есть такие посты, при этом автоматизировано из них только 30%, в связи с чем данные в ГФД ГЭМ могут оказаться нерепрезентативными.