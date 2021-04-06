"Ъ": Минприроды намерено вложить 5,5 млрд рублей в разработку двух информационных систем

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Минприроды РФ планирует в 2021 году начать разработку двух информационных систем стоимостью 5,5 млрд рублей. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на план цифровой трансформации министерства.
По данным издания, одна из систем позволит автоматизировать учет твердых коммунальных отходов (ГИС УТКО) - стоимость разработки составит 1,28 млрд рублей в 2021-2022 годах. Другая система будет направлена на ведение государственного фонда данных государственного экологического мониторинга (ГФД ГЭМ) - на ее создание планируется потратить 4,2 млрд рублей до 2023 года. Обе системы будут применять технологии искусственного интеллекта, уточнили в министерстве.
По данным Минприроды, ГИС УТКО будет включать в себя модель федеральной схемы обращения с отходами. Система даст возможность управлять свалками, полигонами и сортировочными комплексами, а также анализировать их состояние и автоматически рассчитывать нормативы ТКО для граждан.
ГФД ГЭМ необходима для автоматического мониторинга экологической обстановки в стране. С ее помощью можно будет принимать решения по вопросам охраны окружающей среды на основе данных о состоянии загрязнения воздуха, воды, земель.
В декабре 2020 года Счетная палата РФ (СП РФ) провела анализ государственных информационных систем России в сфере экологической безопасности и пришла к выводу, что пока они недостаточно эффективны. Кроме того, в СП отметили, что система "Наша природа", на которую было потрачено 119,7 млн рублей, еще не прошла процедуру государственной регистрации и поэтому не может эксплуатироваться.
Для эффективной работы ГФД ГЭМ недостаточно гидрологических постов, откуда система должна получать информацию. Только в 221 городе из 1,1 тыс. есть такие посты, при этом автоматизировано из них только 30%, в связи с чем данные в ГФД ГЭМ могут оказаться нерепрезентативными.