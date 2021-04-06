Глава Приамурья наградил медиков и спасателей за работу во время пожара в кардиоцентре

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов вручил пожарным и врачам благодарственные письма от своего лица за проявленный профессионализм, который они проявили во время пожара в кардиохирургическом центре Амурской медицинской академии в Благовещенске. Он также передал им письма с благодарностями жителей региона.

Пожар в здании кардиохирургического центра произошел днем 2 апреля. Ему был присвоен повышенный ранг сложности, в ликвидации было задействовано 59 пожарных. Спасателям пришлось работать в сложных условиях: здание клиники построено в 1908 году, огонь по деревянным перекрытиям кровли распространялся очень быстро. Температура в очаге пожара была предельно высокая, приходилось периодически охлаждать боевую одежду. Кроме того, во время пожара бригада медиков оперировала пациента, так как прервать процесс было невозможно.

"И медикам, и спасателям пришлось действовать в крайне непростой, экстремальной ситуации. У спасателей, пожарных, конечно, такая профессия, но в любом случае этот вызов оказался экстраординарным, потому что во время пожара продолжали работать хирурги. За этой ситуацией с самого начала с тревогой следила вся страна. И с огромным облегчением все мы восприняли известие о том, что все закончилось хорошо. Конечно, мы не должны допустить повторения таких ситуаций. Тем не менее, этот случай показал, что в мирной жизни есть место подвигу", - сказал губернатор, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.

Орлов отметил, что после произошедшего он лично связался с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко и с главой МЧС России Николаем Зиничевым, с которыми обсудили вопрос о представлении отличившихся к государственным наградам.

"Они меня горячо поддержали, но государственные награды - это награды, которые вручаются указом президента РФ. Должна быть проведена соответствующая проверка, документальная работа. Надеюсь, что все отличившиеся сотрудники получат соответствующие государственные награды", - добавил губернатор.