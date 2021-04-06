СМИ: власти региона Мадрид интересовались возможностью приобретения "Спутника V"

МАДРИД, 6 апреля. /ТАСС/. Власти автономного сообщества Мадрид интересовались возможностью приобретения российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила во вторник газета ABC со ссылкой на источники.

По ее информации, представители региона три раза встречались с посредниками, которые ведут переговоры о производстве и распространении препарата. Одна из таких встреч состоялась 11 февраля в штаб-квартире департамента по здравоохранению автономии, на которой присутствовал глава органа Энрике Руис Эскудеро, а также руководитель инвестиционной бизнес-группы IberAtlantic Педро Моуриньо. Газета заверяет, что власти Мадрида подтвердили проведение встреч с целью "изучения международного рынка и использования всех возможностей".

По версии издания, во время этих встреч руководство Мадрида выслушало предложения, связанные с российским препаратом, но никаких соглашений так и не было достигнуто. Как пишет газета, в регионе дали понять, что любая такая операция зависит от разрешения европейских властей.

Как передает ABC, интерес правительства Мадрида также связан с возможностью того, что российский препарат будет производиться в Испании. Ранее Моуриньо заверял корреспондента ТАСС, что IberAtlantic участвует в переговорах о возможном производстве в королевстве "Спутника V". В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Antena 3 заявлял, что Испания может стать одним из крупных центров по производству препарата в Европе.

ABC со ссылкой на Минздрав Испании уточняет, что Мадрид или любой другой регион королевства не может приобрести вакцину самостоятельно. Для этого было бы необходимо разрешение Испанского агентства по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Власти Испании ранее заверяли, что не будут использовать вакцины от коронавируса, которые не были одобрены Европейским агентством лекарственных средств.