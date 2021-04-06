В Хабаровском крае начали выплаты дольщикам проблемных долгостроев

ХАБАРОВСК, 6 апреля. /ТАСС/. Федеральный фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства начал выплаты компенсаций дольщикам, которые вложили средства в строительство домов компании "Техмонтаж" в Хабаровске. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"Компенсацию имеют право получить только физические лица. Для 15 дольщиков указанной компании предусмотрена сумма почти 53 млн рублей, из которых 8,5 млн выделено краевым бюджетом, а оставшаяся сумма - средства федерального фонда", - говорится в сообщении.

Речь идет о домах компании "Техмонтаж" по улице Рокоссовского в Хабаровске, которые не были сданы в срок и не строятся. Также выплаты ведутся дольщикам домов компании "Лазурит" в сумме около 100 млн рублей. По соглашению с федеральным фондом в Хабаровском крае идет работа по 11 проблемным домам, строительство которых самостоятельно не смогли завершить шесть застройщиков. Решение о достройке либо выплате компенсаций дольщикам принимается на заседании наблюдательного совета фонда. Так, 2 апреля было решено начать финансирование достройки дома ЖСК "Утес". Выделено более 100 млн рублей на завершение строительства самого старого долгостроя на улице Фрунзе в Хабаровске. Это 21-этажный дом, который еще в 2005 году обязывалось сдать в эксплуатацию ООО "Мир-Автаркия". Однако стройка затянулась, а после 2019 года никакие работы на объекте не велись.

Привлечь федеральные средства к решению проблем обманутых дольщиков в крае удалось после встреч врио губернатора региона Михаила Дегтярева с федеральными властями. В регионе 35 проблемных объектов. Это треть от общего числа долгостроев всего Дальневосточного федерального округа. Договоры с физическими лицами имеются по 17 объектам, всего там насчитывается 1 127 обманутых дольщиков.