Times: британский регулятор может ограничить использование вакцины AstraZeneca

ЛОНДОН, 6 апреля. /ТАСС/. Британский медицинский регулятор рассматривает возможность ограничения использования вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета среди молодежи в связи с опасениями по поводу образования тромбов. Об этом сообщает во вторник газета The Times .

Подобное решение может быть принято, по ее данным, Агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Соединенного Королевства уже во вторник.

На прошлой неделе регулятор проинформировал, что в период до 24 марта включительно в стране было получено 22 сообщения о случаях тромбоза синусов твердой мозговой оболочки и восемь сообщений о других случаях тромбообразования на фоне тромбоцитопении. Согласно сообщениям, семеро жителей Великобритании, привившихся этой вакциной, умерли после образования у них тромбов.

По свидетельству источников издания в MHRA, появляется "все больше аргументов в пользу того, чтобы предложить молодым людям - по крайней мере моложе 30 лет - другую вакцину".

При этом медицинские власти заявили, что пока нет данных, которые бы свидетельствовали о возможной взаимосвязи между применением оксфордского препарата и образованием тромбов. Глава MHRA Джун Рейн сообщила, что регулятор "продолжает тщательно анализировать сообщения об очень редких и специфических типах тромбов с низким содержанием тромбоцитов после вакцинирования препаратом AstraZeneca". "Решения по регламентации [его использования] пока не принято", - добавила она.

К настоящему времени в Великобритании, где кампания по вакцинации началась 8 декабря 2020 года, первая доза вакцины введена 31,52 млн человек. Это больше 47% населения королевства, а также свыше 58% совершеннолетних британцев. Второй дозой к настоящему моменту привиты 5,4 млн человек. Сейчас в стране делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также AstraZeneca и Оксфордского университета. В этом месяце королевство должно получить первую крупную партию вакцины американской компании Moderna, которая была одобрена британским регулятором еще в начале января.