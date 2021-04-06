Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Одну из самых высоких зарплат в апреле - до 400 тыс. рублей в месяц - предлагают в Москве стоматологу-имплантологу. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру".

Сервис "Работа.ру", который входит в экосистему "Сбера", проанализировал около 80 тыс. вакансий в начале апреля и составил рейтинг самых высокооплачиваемых из них в Москве.

Так, одна из самых высоких зарплат в Москве доступна стоматологу-имплантологу - до 400 тыс. рублей в месяц. В его обязанности входит прием пациентов вместе с ассистентом, проведение комплексного лечения совместно со смежными специалистами и ведение медицинской документации. Для успешного трудоустройства соискатель должен иметь высшее медицинское образование, действующие сертификаты на осуществление медицинской деятельности, а также релевантный опыт работы не менее пяти лет.

Кроме того, до 350 тыс. рублей ежемесячно может зарабатывать менеджер по продажам банковских услуг с опытом работы от двух лет. От соискателя требуется успешный опыт личных продаж, знание кредитных продуктов, грамотная речь и стрессоустойчивость. А Product manager мобильного приложения в IT-компании готовы платить до 300 тыс. рублей в месяц. Кандидату необходимо иметь опыт работы с мобильными приложениями не менее двух лет. Столько же может получать няня-гувернантка с опытом работы от трех лет. Эта вакансия предполагает вахтовый метод работы - 60/30.

Зарплату до 200 тыс. рублей в столице предлагают хостес в ночном клубе и врачу-косметологу. Также на такую зарплату может рассчитывать выездной врач неотложной наркологической помощи. Специалисту необходимо выезжать к пациенту, купировать абстиненцию, проводить запретительные процедуры и оформлять документацию. Для успешного трудоустройства соискателю нужно иметь высшее образование, действующий сертификат на осуществление медицинской деятельности в области психиатрии и наркологии, а также опыт работы на аналогичной должности.

От 190 тыс. рублей готовы платить тонировщику-винилищику в студии автостайлинга в столице. От соискателя ждут опыт работы на аналогичной должности не менее пяти лет, умение работать со всеми видами пленок. А шеф-повар в английском пабе может зарабатывать до 180 тыс. рублей в месяц. Важным требованием к этой вакансии является наличие среднего профессионального образования и опыт работы от трех лет. В обязанности будущего работника будет входить разработка меню, соответствующего формату паба, организация работы кухни полного цикла, приготовление блюд, а также обучение персонала.