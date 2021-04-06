Минтруд хочет упростить механизм оформления выплат на детей до трех лет

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проект приказа, который меняет перечень сведений, необходимых для назначения ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

"Минтруд России разработал проект приказа, меняющий перечень сведений, необходимых для назначения ежемесячных выплат на детей до трех лет на первого и второго ребенка. Упрощается механизм оформления выплат. Согласно изменениям, необходимые для оформления выплат сведения о доходах членов семьи могут быть получены органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим полномочия в сфере социальной защиты населения, или территориальным органом Пенсионного фонда России (ПФР) в рамках межведомственного электронного взаимодействия с Федеральной налоговой службой", - рассказали в министерстве.

В ведомстве напомнили, что для оформления выплат гражданам необходимо лично предоставлять сведения о доходах в органы социальной защиты, если речь идет о назначении выплат на первого ребенка, или в ПФР, если речь идет о назначении выплат на второго ребенка из средств материнского капитала.