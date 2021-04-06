Украинский суд отменил региональный статус русского языка в Запорожской области

КИЕВ, 6 апреля. /ТАСС/. Запорожский окружной административный суд признал недействительным решение о признании русского языка региональным на территории области, которое вступило в силу в 2012 году. Об этом сообщил во вторник уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"Наконец отменено решение о признании русского языка региональным на территории Запорожской области <...>. Запорожский окружной административный суд принял решение о признании противоправным и недействительным решения облсовета от 16.08.2012 "О мерах, направленных на использование региональных языков или языков меньшинств, предусмотренных законом Украины "Об основах государственной языковой политики", на территории Запорожской области", - написал он в Facebook.

Креминь добавил, что решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционных жалоб всеми участниками дела.

Статус регионального языка на Украине

Согласно закону "Об основах государственной языковой политики", граждане имели право осуществлять делопроизводство в органах власти, получать образование и свободно использовать такой язык в сфере культуры. Русский язык в 2012 году получил статус регионального в 13 из 24 областей. Такой статус мог присваивать местный совет, если число носителей языка составляет не менее 10% от населения соответствующего региона, а в отдельных случаях - и меньше 10%.

Один из первых документов, который приняли пришедшие к власти на Украине после государственного переворота в 2014 году политики, касался упразднения положений этого закона.

Президент Петр Порошенко 15 мая 2019 года подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он обязателен для использования органами власти и общественных сфер на всей территории государства. Согласно закону, публичное унижение или пренебрежение украинским языком является основанием для привлечения к юридической ответственности. С 1 сентября 2020 года на Украине вступила в силу норма ряда законов в сфере образования, которые обязывают русскоязычные школы перевести обучение на украинский язык.

По данным опросов, более 12% украинцев считают, что русский язык на Украине должен иметь статус государственного на всей территории страны, почти 18% выступают за его статус как официального в отдельных регионах.