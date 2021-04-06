Путин назвал многообразие традиций, культур и языков бесценным достоянием России

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Многообразие культур и традиций населяющих Россию народов является бесценным достоянием страны, отметил глава государства Владимир Путин в приветствии участникам и гостям II Форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Соответствующая телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"В России издревле в мире и согласии проживают представители около двухсот национальностей. Уникальное многообразие обычаев, традиций, языков - наше общее бесценное достояние, которым мы искренне гордимся и которым дорожим, и в этой палитре особое, яркое место занимает самобытная культура народов Севера, Сибири и Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

Путин отметил, что для государства является приоритетной задачей поддержка коренных малочисленных народов и сохранение их привычного уклада жизни.

"Важно, что надежным партнером федеральных и региональных органов власти в решении этих значимых проблем выступает ваша ассоциация, объединяющая энергичных, неравнодушных, преданных делу людей, представляющих крепкую, сплоченную семью коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России", - добавил он.

Президент выразил уверенность, что форум пройдет в творческом и конструктивном ключе, а инициативы участников будут востребованы.

Форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока проходит в Салехарде 4-8 апреля 2021 года. В программу вошла работа секций по направлениям "Сохранение и развитие традиционных отраслей хозяйствования", "Культура, образование и языки", "Молодежная политика и спорт", "Основы социального благополучия".