В ГД внесли законопроект о праве крымчан быть госслужащими при наличии гражданства Украины

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас во вторник внесли на рассмотрение палаты законопроект о праве крымчан на замещение государственных и муниципальных должностей даже в том случае, если они по независящим от них причинам не смогли выйти из гражданства Украины. Об этом сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.

"Законопроект подготовлен в целях недопущения ограничения прав жителей Крыма и Севастополя на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, если по независящим от них причинам они не смогли оформить выход из гражданства Украины", - приводит пресс-служба слова Крашенинникова.

Он напомнил, что Конституцией РФ установлен запрет на наличие иностранного гражданства или вида на жительства за рубежом для ряда должностей. Соответствующие поправки уже были внесены в ряд законов, при этом на 14 апреля намечено второе чтение большого президентского законопроекта, предусматривающего такие ограничения для государственных и муниципальных служащих, военнослужащих и других категорий должностей. Однако для жителей Крыма и Севастополя существуют сложности с оформлением отказа от украинского гражданства.

Как пояснил Крашенинников, предлагается внести изменения в закон "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя", установив, что "гражданин Российской Федерации, который признан на территории РФ гражданином, не имеющим гражданства иностранного государства, но при этом в соответствии с законодательством Украины является украинским гражданином, вправе замещать государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы".

Законом установлено, что крымчане, признанные российскими гражданами в результате воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, которые подали заявление об отказе от гражданства Украины, но не смогли его прекратить, признаются гражданами РФ без иностранного гражданства.